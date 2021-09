Vers un pass sanitaire pour aller au restaurant à Bruxelles? La Fédération horeca est inquiète

Le fédéral et les entités fédérées ont avalisé mardi soir les termes d'un accord de coopération concernant l'élargissement de l'utilisation du Covid Safe Ticket, a confirmé le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

A partir du mois d'octobre, les entités fédérées pourront en outre adopter un décret ou une ordonnance pour introduire le Covid Safe Ticket dès l'âge de 16 ans dans l'horeca, les dancings et les discothèques, les clubs de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès et les structures relevant des secteurs culturel, festif, et récréatif.

Le pass pourra être requis dès 12 ans pour les personnes qui souhaitent rendre visite à une personne à l'hôpital ou en maison de repos. Les entités fédérées pourront désormais aussi adapter les seuils concernant le nombre de personnes présentes pour utiliser le Covid Safe Ticket.

On voulait que tout le monde soit sur un pied d'égalité

A partir du 1er novembre - et jusqu'au 30 juin prochain -, ce document pourra être réintroduit pour des périodes (plus) courtes, si la situation épidémiologique l'exige. Et c'est donc en région bruxelloise qu'il devrait s'appliquer dès le 1er octobre. Les autres régions n'en veulent pas a priori mais le gouvernement bruxellois, lui, était demandeur en raison de la trop faible couverture vaccinale dans la capitale. Plus d'informations ici.

Fabian Hermans, administrateur de la Fédération horeca Bruxelles, se dit "surpris" par une telle décision et sur le fait qu'elle s'appliquerait en priorité à Bruxelles. "Nous, on voulait un pass national. On a peur que les clients en périphérie bruxelloise ne viennent plus à Bruxelles, et que les clients bruxellois aillent en Wallonie ou en Flandre. Ça, c'est la crainte économique que nous avons. On voulait que tout le monde soit sur un pied d'égalité", souligne-t-il.