"Vive la résistance": des centaines de femmes afghanes manifestent contre les talibans à Kaboul

En Afghanistan, des centaines de femmes ont manifesté mardi à Kaboul pour dénoncer l’implication du Pakistan dans le pays qui est désormais contrôlé par les talibans.

Des dizaines d’hommes étaient également présents. Ils ont brandi des pancartes et crié "mort au Pakistan" et "vive la résistance" alors qu’ils protestaient contre la prise de contrôle des talibans.

Le Pakistan voisin a des liens étroits avec les talibans et a été accusé d’avoir aidé le groupe islamiste à revenir au pouvoir. Des accusations que le pays nie.

Plus tard, des talibans armés ont tiré en l’air pour disperser la foule, obligeant les manifestants à se précipiter pour échapper aux rafales de coups de feu. Cependant, il n’y a pas eu de constatations immédiates de blessés.

Lundi, les militants islamistes ont revendiqué la victoire dans la vallée du Panjshir, dernier bastion de résistance. Ils ont promis de nommer prochainement un gouvernement.

Les talibans ont tenté à plusieurs reprises de rassurer aussi bien les Afghans et les pays étrangers en promettant de ne pas revenir à la brutalité de leur dernier règne il y a 20 ans, marqué par de violentes punitions publiques et l’exclusion des femmes et des filles de la vie publique. Mais près de trois semaines après la prise de Kaboul, ils n’ont pas encore défini leurs plans.

Le retour des talibans au pouvoir a provoqué une ruée de départ de personnes craignant des représailles. Les forces étrangères dirigées par les Etats-Unis ont évacuée environ 124.000 étrangers et Afghans à risque mais des dizaines de milliers ont été laissés pour compte.