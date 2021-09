La gare de Ciney bientôt reconstruite: déçue, la commune regrette que la SNCB ne réponde pas à toutes ses demandes

Il y aura bientôt une nouvelle gare à Ciney. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne vient d’accorder un permis à la SNCB. Le projet prévoit de démolir et de reconstruire le bâtiment de la gare.

La destruction de l’actuel bâtiment de la gare de Ciney débutera dans les prochains jours, en tout cas pour une partie de la gare, celle qui comporte les bureaux et locaux techniques. La salle des "Pas Perdus", où se trouve le guichet, restera quant à elle accessible jusqu’à l’inauguration de la nouvelle gare. Elle sera ensuite détruite. Un regret pour la commune, qui n’était pas demandeuse de ce nouveau bâtiment. "Elle est assez vaste, elle fait pratiquement 140 mètres carré et elle est parfois remplie, confie Guy Milcamps, échevin de l’urbanisme à la Ville de Ciney. Quand il y a des retards de train ou des problèmes de ce type-là, il est clair qu’en attendant, les gens s’agglutinent dans cette salle de pas perdus, notamment en période d’intempérie. Demain, nous n’aurons plus qu’une salle des pas perdus de 60 mètres carré."

C’est surtout la SNCB qui voulait une nouvelle gare plus moderne, plus lumineuse, plus petite et moins énergivore. Une deuxième demande de la ville n’a pas été remplie, celle d’avoir une ouverture des toilettes publiques 24h/24, ce qui ne sera pas le cas, puisqu’elles seront accessibles de 5h à 22h.

Cette nouvelle gare devrait être inaugurée dans un an.