Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Recul de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme -

Le Covid-19 a eu un "impact dévastateur" sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mercredi le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel.

Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds fait état de retours en arrière: il s'inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables, et des conséquences "catastrophiques" dans la lutte contre la tuberculose.

- Pas de report de la COP26, malgré le Covid -

L'ONU a refusé de reporter la COP26 de novembre à Glasgow (Ecosse), comme le demandaient les ONG qui estimaient que la conférence sur le climat ne pourrait être "juste et inclusive" en raison des difficultés des pays pauvres pour y accéder à cause des inégalités de vaccination ou des quarantaines imposées.

- Ryad lève les restrictions de voyage concernant les Emirats -

L'Arabie saoudite a levé mercredi les restrictions de voyage en provenance et à destination des Emirats arabes unis, de l'Afrique du Sud et de l'Argentine, imposées jusque-là en raison de la pandémie, a rapporté l'agence officielle SPA.

- Prêt du FMI à la Tanzanie -

Le Fonds monétaire international a accordé à la Tanzanie un prêt de 567 millions de dollars (478 millions d'euros) pour financer les besoins "urgents" de son économie durement frappée par les effets de la pandémie de coronavirus, notamment dans le secteur du tourisme.

- Vigilance en Inde avant les fêtes hindoues -

Les autorités indiennes vont imposer des restrictions à l'occasion des principales fêtes hindoues qui débutent cette semaine et drainent habituellement d'immenses foules, invoquant la menace d'une autre vague de Covid-19.

Après une flambée dévastatrice du coronavirus en avril et mai, les gouvernements des Etats de ce pays de 1,3 milliard d'habitants s'inquiètent de la situation sanitaire à l'approche de la fête populaire hindoue de Ganesh, qui commence vendredi et dure 11 jours.

- Plus de 4,58 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.583.765 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (650.511), devant le Brésil (584.171), l'Inde (441.411), le Mexique (264.541) et le Pérou (198.568), selon les chiffres officiels.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-jba/mw/mba