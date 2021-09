Qui est Jean-Louis Périès, le magistrat très discret qui préside le procès des attentats du 13-Novembre?

A 65 ans, dont 40 ans comme magistrat, Jean-Louis Périès a été choisi pour présider ce procès et s'y prépare depuis près d'un an et demi, presque exclusivement. Un homme qui a cultivé la discrétion et dont aucune photo ne circule sur le net.

Ce sera son dernier procès avant la retraite. A 65 ans, Jean-Louis Périès est le magistrat choisi pour présider le procès historique des attentats du 13 novembre 2015, qui s'ouvre le 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Jean-Louis Périès s'y prépare depuis près d'un an et demi, presqu'exclusivement. Il faut bien cela pour maîtriser l'ensemble du titanesque dossier - plus de 500 tomes - et tenir une audience face à 1.800 parties civiles pendant près de neuf mois, une durée inédite pour une procédure criminelle.



Inédite aussi, la charge émotionnelle du procès de ces attaques qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Saint-Denis et Paris, et traumatisé la France. "On ne peut pas imaginer l'épreuve que c'est", résume un haut magistrat. "C'est comme un sportif qui court un marathon, et qui dit 'eh bien, cette fois-ci, c'est pas un, c'est trois marathons'".



"Rien ne l'oblige à faire ça et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas envie de le faire", note un autre magistrat parisien. "Il a fait plein de choses, il faut être courageux pour se dire, 'pour mes derniers mois, je me fixe ça comme objectif'".



Jean-Louis Périès, magistrat depuis pile quarante ans, vient d'une famille du droit: son grand-père était greffier au tribunal de Foix (Ariège), son père juge d'instruction - notamment de l'affaire Dominici, un triple meurtre qui a défrayé la chronique dans les années 50 et reste un des grands mystères criminels du XXe siècle.



Juge d'instruction



Lui-même a débuté sa carrière dans la magistrature en 1981, comme juge à Aubagne. Il part ensuite à Marseille - où il a grandi et dont il a gardé un petit accent - pour y devenir juge d'instruction. Il rejoint le parquet de Versailles en 1986, y restera dix ans avant de redevenir juge d'instruction à Evry, puis à Paris à partir de 2001. Il se spécialise alors dans la criminalité organisée et enchaîne les dossiers de drogue, de gangs, de filières d'immigration clandestine ou d'escroqueries.



En 2008, lassé avec le deuxième juge d'instruction Baudoin Thouvenot d'attendre les réquisitions du parquet qui traînent depuis trois ans, il créé la surprise en renvoyant devant le tribunal correctionnel Jean Tiberi et son épouse Xavière dans l'affaire des faux électeurs, à quelques jours des élections municipales. En 2009, on le voit sur les marches du palais de justice de Paris parmi la centaine de magistrats et d'avocats rassemblés contre le projet - avorté - du président Nicolas Sarkozy de supprimer la fonction de juge d'instruction.



Celui qui a aussi instruit l'affaire du détournement d'oeuvres d'art à l'Hôtel Drouot quitte son poste en 2011, part à Créteil où il est nommé premier vice-président du tribunal. Depuis 2014, enfin, il est président de chambre à la cour d'appel de Paris.



"Fort caractère"



Aux assises, il préside notamment le procès du meurtre de Sofia, cette lycéenne brûlée vive par son petit ami à Saint-Denis, celui en appel d'Abdelhakim Dekhar, le tireur de BFM et Libération, ou encore le premier procès de l'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon. "Un président au très fort caractère, qui mène son audience, mais qui est intellectuellement très honnête", se souvient Me Sarah Mauger-Poliak, qui y était avocate de la défense.



"Il est très attentif aux parties et en particulier aux avocats, il laisse vivre les débats", complète Me Thibault de Montbrial. Ceux qui connaissent Jean-Louis Périès décrivent un brun à lunettes, "gueule sympa", "calme", avec "beaucoup d'humour", "qui sait prendre du recul".



"C'est un magistrat qui a le sens de l'humain, une dimension essentielle pour un procès d'une telle ampleur", résume Jean-Michel Hayat, Premier président de la cour d'appel de Paris.



Jean-Louis Périès sera épaulé par deux autres présidents d'assises pour le procès du 13-Novembre.



D'une part, la première assesseure Frédérique Aline, qui a récemment présidé le procès de Georges Tron en appel. D'autre part, Xavière Siméoni, magistrate honoraire qui avait renvoyé - comme juge d'instruction - Jacques Chirac en correctionnelle, et présidé le procès en appel de l'affaire Merah comme celui de l'attentat avorté contre une église à Villejuif.