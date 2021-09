Les chiffres Covid toujours en hausse: comment expliquer cette augmentation malgré la vaccination?

Le coronavirus continue d’être au centre de toutes les discussions et de multiples questions se posent toujours à son sujet, notamment en ce qui concerne la vaccination et son efficacité. Sur les réseaux sociaux, chacun livre ses théories sur le virus, ce qui peut parfois créer de la confusion chez certains. Vous êtes nombreux à vous poser des questions et à avoir pousser le bouton orange Alertez-nous. On répond à vos questions pour démêler le vrai du faux.

Cela fait plusieurs semaines que le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse. Pourtant, par rapport à l’année dernière, la population est de plus en plus vaccinée. Alors comment expliquer que les infections continuent d’augmenter ? Il faut d’abord rappeler qu’en Belgique, comme partout en Europe, le variant Delta est maintenant majoritaire. On le sait, il est beaucoup plus contagieux que les autres souches du virus qui circulaient auparavant. Le vaccin protège donc un peu moins face à ce variant, mais la vaccination reste néanmoins efficace. Les personnes vaccinées sont en effet bien mieux protégées que les non-vaccinées face aux formes graves du virus. Ensuite, la reprise de toute une série d’activités sociales peut également expliquer que les chiffres Covid continuent d’augmenter. Par rapport à la même période, l’année dernière, de nombreuses activités et rassemblements sont en effet à nouveau organisés. Le télétravail a également diminué. Le point positif est de voir que, malgré cette reprise des activités et un variant plus contagieux, l’épidémie n’a pas pour autant explosé. Cela prouve donc que la vaccination a permis de "limiter la casse".