Retour à la phase 1A pour les hôpitaux: quel profil pour les personnes hospitalisées pour Covid?

Les hôpitaux de notre pays sont priés repasser en phase 1A. Cela signifie que, d’ici mercredi prochain, ils doivent réserver un quart de leurs lits en soins intensifs pour des patients atteints par le Covid-19. Actuellement, quelque 704 patients covid sont hospitalisés, dont 219 se trouvent aux soins intensifs. Le facteur le plus important reste la place dans les hôpitaux. Il faut donc éviter la saturation mais pour l'heure, pas d'inquiétude. Quel est cependant le profil des patients en soins intensifs actuellement ? Des vaccinés sont-ils admis à l'hôpital ?

Quelque 704 patients covid sont actuellement hospitalisés en Belgique, dont 219 se trouvent aux soins intensifs. Les chiffres repartent à la hausse, tant sur le plan des contaminations que sur les hospitalisations, et ce malgré une couverture vaccinale de plus en plus élevée. La situation n'est, pour l'heure, pas inquiétante mais les cas dans les hôpitaux augmentent légèrement, avec parfois des personnes qui sont pourtant doublement vaccinées. Comment expliquer cela ?

Il est vrai que certains patients vaccinés se retrouvent parfois aux soins intensifs mais cela reste assez rare. Ils sont en effet peu nombreux et il s’agit, pour la plupart, de personnes âgées, qui semblent moins bien réagir à la vaccination. La moyenne d’âge est de 80 ans. C’est d’ailleurs pour cela que les autorités envisagent une troisième dose pour ces personnes plus fragiles.

En revanche, la majorité des patients qui se trouvent aujourd'hui en soins intensifs sont des personnes non vaccinées qui souffrent souvent de comorbidité. Elles sont généralement plus jeunes, la moyenne est de 64 ans.