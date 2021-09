Israël face une quatrième vague de Covid-19: "Le pays a laissé de grosses poches de personnes non vaccinées"

Israël fait partie des pays ayant une très bonne couverture vaccinale. Mais pourtant, aujourd’hui, le pays affronte une quatrième vague. La vaccination est-elle dès lors suffisante pour contrer l’évolution de l’épidémie ?

Israël est l’un des pays qui a vacciné le plus vite. En juin, on pensait qu’ils en avaient fini avec l’épidémie. Mais aujourd’hui, le pays connaît une quatrième vague. Comment l’expliquer ? La vaccination est-elle suffisante pour contrer l’évolution de l’épidémie ? En réalité, en Israël, la couverture vaccinale n’est pas si bonne que l’on ne le pense. Ils ont certes été vaccinés très vite mais, à l’heure actuelle, la couverture vaccinale n’est pourtant pas complète.

Comme l’explique le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, les communautés orthodoxes ne veulent pas se faire vacciner et ne respectent pas les règles sanitaires. "Le pays a bien sûr très bien et plus rapidement que d’autres vacciné. Mais en même temps, il a laissé de grosses poches de personnes non vaccinées, essentiellement dans des communautés extrêmement orthodoxes qui ne sont pas vaccinées et qui n’observent pas les techniques de confinement ou de limitation de risques. D’autre part, Israël a aussi sans doute l’impact d’une vaccination la plus précoce avec un schéma entre les deux vaccins relativement court. Et on pense que ceci peut jouer un rôle dans le fait que l’immunité semble s’y atténuer peut-être un peu plus vite que dans d’autres pays chez les personnes les plus âgées", a-t-il indiqué.