Le pass sanitaire envisagé à Bruxelles: comment expliquer ce revirement de situation?

Après la saga sur "l’utilité des masques", et avant peut-être "l’obligation vaccinale", les hommes et femmes politiques ont à nouveau changé d’avis, dans le cadre de la gestion de la pandémie. Ils ouvrent désormais la voie à l’utilisation du pass sanitaire ailleurs que dans les grands événements. A Bruxelles, le gouvernement se penche ce jeudi pour discuter de l'élargissement du pass sanitaire dans la capitale.

Face à une situation sanitaire préoccupante, la région bruxelloise s’apprête à élargir l’application du pass sanitaire, appelé aussi Covid Safe Ticket. Le gouvernement bruxellois se penche aujourd’hui sur la question et doit en définir les modalités avec les secteurs concernés. Le pass sanitaire pourrait, dès le 1er octobre, être en effet imposé dans l’Horeca ou encore dans les clubs de sport à partir de 16 ans.

Le fédéral, les Régions et les Communautés se sont mis d’accord pour laisser la possibilité aux régions d’étendre le pass sanitaire. Celui-ci pourrait, par exemple, être exigé à l’entrée des restaurants ou des salles de fitness. Cette mesure doit encore être validée par les différents gouvernements du pays et le Conseil d’Etat mais provoque un revirement de situation dans la gestion de la crise sanitaire.

Un chamboulement dans la gestion de la crise

Avec cette nouvelle décision, nos dirigeants viennent en effet chambouler toute la philosophie autour de ce pass sanitaire. Philosophie de départ qui était de proposer un pass très limité dans le temps – jusqu’en septembre maximum – et limité dans l’utilisation – promis, pas pour des petits faits de la vie quotidienne. "Pas pour les cafés et les restaurants, je trouve ça horrible, mais pour des événements organisés d’une certaine taille. On généralise cette méthodologie d’accès via le Covid Safe Ticket", indiquait notamment le Ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, en début de l’été.

Sauf que ces deux limitations ne sont désormais plus d’actualité. Dans les faits, le Covid Safe Ticket pourra s’appliquer quasiment partout et restera en vigueur jusque fin octobre au mieux. Puisqu’est prévu une option jusqu’en juin de l’année prochaine si la situation sanitaire le réclame… Encore un exemple de plus qui prouve que cette pandémie force les politiques à renier leurs engagements en permanence au gré de l’évolution de la maladie et de ses variants.

Autre changement pour le pass sanitaire!

Outre l’application et la durée de vie de ce pass sanitaire, un autre changement – attendu par la population – a été décidé par les chefs des différents gouvernements du pays. Pour la première fois depuis le début de la crise, le vote qui entérine ce pass sanitaire élargi ne se fera pas sur décision de la seule ministre de l’Intérieur, mais bien des différents… parlements du pays.

En bout de course, il n'y aura en effet pas d'arrêté ministériel cette fois mais bien débat et vote dans chaque parlement du pays. Un changement réclamé depuis des mois dans l'opinion publique par les associations ou par les partis d'opposition. Il y a quelques mois, la justice avait d'ailleurs statué et fait annuler temporairement certaines décisions de confinement prises sans l'aval des députés.

L’opinion publique, elle, nous l’avions consultée en mars sur cette question dans le cadre du grand baromètre RTL INFO. 6 Belges sur 10 s’étaient alors exprimés pour la consultation du parlement avant de prendre des décisions de précaution sanitaire. Le pass sanitaire élargi s’invite désormais dans la vie quotidienne des Belges. Il y a un sens à consulter directement les représentants du peuple sur la question, des députés élus directement par les Belges à la différence des ministres de tous les gouvernements.