Les sinistrés non-assurés aidés financièrement par le gouvernement wallon: qui est concerné?

Les victimes non-assurées des inondations sont soulagées. Le gouvernement wallon a décidé de les aider financièrement. Qui est concerné et quelle sera l'aide procurée ?

"Pour l'instant, ce ne sont que des estimations. Au total, il y aurait 40.000 habitations sinistrées et les personnes non-assurées représenteraient 10% de ce nombre, à savoir environ 4.000 personnes. Le montant alloué tournerait entre 100.000 et 140.000 euros soit le prix d'une maison ouvrière, à condition évidemment de ne pas se reloger en zone inondable", indique notre journaliste Mathieu Langer.

En Wallonie, depuis 2018, tout locataire doit obligatoirement contracter une assurance habitation. Les personnes non assurées sont souvent en grande précarité. "Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, annonce que cette aide exceptionnelle ne doit pas non plus donner l'impression qu'il ne faut plus se faire assurer. Sur le plan budgétaire, cela représente un montant allant de 400 à 675 millions d'euros", précise notre journaliste.

Un budget débattu ce week-end par le gouvernement wallon qui se réunit en séminaire.