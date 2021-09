Deux drones renforcent la zone de police de Gaume: "Ça nous a permis de localiser une rave party"

Deux drones viennent renforcer la zone de police de Gaume. Ils sont pourvus de caméras thermiques et si besoin, d'un haut-parleur et d'un projecteur. Ils offrent à la police une vue d'aigle et permettent une intervention très rapide dans des endroits pas toujours faciles d'accès.

La zone de police de Gaume vient de se doter de deux outils précieux. Deux drones dont les atouts sont nombreux. Dotés de caméras thermiques, d’un haut-parleur et même de projecteurs capables d’éclairer l’équivalent d’un terrain de football, ils peuvent être déployés très rapidement dans des endroits pas toujours faciles d’accès. Localiser rapidement un événement "Encore la semaine passée, nous avons utilisé le drone dans le cadre d'une rave party", explique Jean-Yves Schul, chef de corps de la zone de police de Gaume. "Ca nous a permis de localiser immédiatement cet événement et de pouvoir avoir une vue sur le nombre de participants." Gain de temps et facilité d'accès Un gain de temps de plusieurs heures. quatre télépilotes ont été formés à leur utilisation. Des drones efficaces aussi dans la recherche de suspects ou lors d’incidents sur des sites considérés comme dangereux. Leur utilisation se fera toujours dans le respect d’un cadre légal strict, précise la police.