Comment les attentats du 11 septembre 2001 ont changé notre manière de prendre l'avion?

Nous commémorerons, ce samedi, les 20 ans des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Ce drame a eu une des conséquences sur la manière de voyager en avion. La sécurité a été particulièrement renforcée depuis 2001. Mais concrètement, qu’est-ce qui a changé dans notre manière de prendre l’avion depuis ces événements ?

Les aéroports font aujourd’hui partie des lieux les plus sécurisés, plus encore qu’en 1999. A ce moment-là déjà, l’aéroport de Zaventem figure dans les esprits comme très sûr. "Cet aéroport a la réputation d’être l’un des aéroports les plus sûrs au monde, tant en ce qui concerne sa sécurité périphérique que sa sureté à l’intérieur des terminaux", indiquait Marc Duyck, le responsable sécurité de l’aéroport, le 18 février 1999.

Pas de doute possible, un voyage en avion le 10 septembre 2001 n’a plus rien de comparable. Il y a beaucoup plus de contrôles aujourd’hui, avec des bagages systématiquement scannés et des passagers surveillés. "Il y a énormément de choses qui ont changé dans le paysage de la sécurité après les attentats du 11 septembre, tant dans l’achat des billets, qu’au contrôle sécurité, qu’au contrôle sur le tarmac... Aujourd’hui, on a l’intelligence artificielle en plus", développe Simon Bretholz, expert en sécurité.

Des centaines de caméras à l’aéroport de Zaventem

Elles sont discrètes, mais elles sont des centaines à l’aéroport de Zaventem. Les caméras de surveilles filment tout. Tous les voyageurs peuvent être identifiés et la sécurité a été renforcée mais avec un impact limité sur les passagers. "Il s’agit surtout d’évolutions vers des mesures qui sont moins visibles. On parle de reconnaissance faciale, de reconnaissance des plaques minéralogiques des voitures. Plus des technologique qu’on utilisait par rapport à la situation avant les attentats", détaille Arnaud Feist, administrateur délégué de Brussels Airport.

Quant à l’interdiction des liquides, elle n’est pas directement liée au 11 septembre 2001. En réalité, la quantité de liquide dans les avions est limitée suite à la tentative d’attentat de Richard Reid, le 22 décembre 2001, lors d’un vol entre Paris et Miami. Le terroriste britannique dissimule de l’explosif en liquide dans ses chaussures. "Chaque fois qu’il y a un attentat, on doit prendre des mesures, tantôt désagréables, tantôt qui ne changent rien à notre vie. Mais en attendant, on doit prendre des mesures pour empêcher que ce même type d’attentat ne se reproduise. Mais donc, il est évident qu’on ne pourra jamais revenir en arrière", rajoute l’expert en sécurité, Simon Bertholz.

Dans les avions aussi, il y a eu du changement. La porte de cockpit, par exemple, est verrouillée dès le premier mouvement de l’appareil. Toutes des règles encore renforcées en Belgique, après le 22 mars 2016 et l’attentat dans le hall des départs de Zaventem.