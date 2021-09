Salah Abdeslam n'est pas aussi isolé que prévu: selon cette note, il endoctrine d'autres détenus

Une note de l'administration pénitentiaire vient d'être ajoutée aux débats. Elle détaille comment Salah Abdeslam s'est radicalisé en cellule ces dernières années. Elle souligne aussi qu'il tente de convaincre ses codétenus de le rejoindre dans le djihad.

Dans un document de l'administration pénitentiaire, on apprend entre autres qu’en avril 2019, Salah Abdeslam réussit à initier une discussion par la fenêtre sur l’islam et le jihad avec un détenu. Salah Abdeslam poursuit ce prosélytisme durant des mois; il donne même des cours de doctrine à des détenus…

Selon cette note, on peut lire que "de janvier 2020 à janvier 2021, Salah Abdeslam s’est investi dans de nombreux échanges, de porte à porte, tournant essentiellement autour de la religion".

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir la chambre du détenu… et les livres qu’il a pu demander à la direction de la prison. On se rend compte qu’il tente d’améliorer sa connaissance de l’arabe et de l’Islam. Des lectures strictement salafistes ou wahhabite, selon la note du Ministère de la Justice.

Salah Abdeslam reçoit aussi de nombreuses lettres. On en voit une qu’il a rédigée à l’attention d’une de ses admiratrices. Elles sont une vingtaine à lui écrire.

"Le détenu a mis à profit son expérience de l’incarcération et plus encore de l’isolement, pour développer ses connaissances religieuses", conclut la note. Des connaissances qu’il veut donc partager.

A la direction de la prison, il a affirmé un jour se considérer comme un "passeur de la parole du Créateur" en détention…

Cela ne va pas dans le sens qu'on nous avait décrit, à savoir un isolement complet. Il est surveillé 24h/24 par caméra, mais selon la loi, un détenu en isolement conserve des droits (information, culte, visite, etc). Voici l'analyse de notre journaliste judiciaire Dominique Demoulin, qui couvre le procès à Paris: