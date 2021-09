A quelques jours du départ, les participants des 20 km de Bruxelles apprennent qu'il faudra un Covid Safe Ticket

En concertation avec la Ville de Bruxelles et la Région-capitale, l'organisation des 20 km de Bruxelles a décidé de mettre en place un dispositif de contrôle du Covid Safe Ticket pour la 41ème édition de cet événement, "afin d'être exemplaire dans cette crise sanitaire", a-t-elle annoncé jeudi en fin de journée.

Cette édition aura lieu dimanche, le 12 septembre. Selon la communication qu'elle a adressée jeudi à l'ensemble des participants, l'organisation indique que chacun d'eux devra être en possession de son dossard et de son Covid Safe Ticket, pour entrer dans le box de départ.

Il leur est rappelé que pour avoir ce Covid Safe Ticket, il faut disposer d'une vaccination complète (deux doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou une dose Johnson & Johnson) depuis deux semaines ou d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif datant de moins de 48 heures (date et heure de prélèvement) ou d'un certificat de guérison faisant suite à un test PCR positif (de plus de 10 jours et moins de 180 jours).

En raison du délai nécessaire de transmission de ces données dans l'application, les organisateurs des 20 km conseillent également aux participants de vérifier sans attendre s'ils sont en possession des bons certificats et de prendre éventuellement un rendez-vous chez leur pharmacien pour faire un test antigénique. Le port du masque ne sera pas obligatoire.

Ceux qui ne disposent pas de Covid Safe Ticket pour dimanche pourront soit demander le report de leur inscription à l'édition suivante fixée le dimanche 29 mai 2022, soit se faire rembourser via un formulaire à compléter disponible la semaine prochaine. "Une communication de dernière minute n'est facile pour personne, mais nous garantissons déjà la fête dimanche", conclut le courriel des organisateurs. .