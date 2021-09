 Facebook et Ray-Ban s'associent pour un remake des lunettes Snapchat (que personne n'a achetées)

Facebook s'est associé au célèbre fabricant de lunettes Ray-Ban pour proposer des "lunettes intelligentes" capables de prendre des photos et des vidéos. Les 'Ray-Ban Stories' peuvent également être utilisées pour prendre des appels téléphoniques sur le smartphone, ou écouter de la musique ou des podcasts.

Les montures des lunettes intelligentes contiennent deux appareils photo de 5 mégapixels orientés vers l'avant. Les photos ou vidéos, qui peuvent durer jusqu'à 30 secondes, peuvent être enregistrées sur le smartphone via l'application Facebook View puis partagées sur les réseaux sociaux.

Deux haut-parleurs sont intégrés dans les temples.

Contrairement aux lunettes Google (Google Glass, projet abandonné), les Ray-Ban Stories n'ont pas d'écran.

Les enregistrements peuvent être démarrés en appuyant sur un bouton physique sur les lunettes ou via la commande vocale. Lorsque les lunettes prennent des photos, une petite lumière LED blanche dans le cadre s'allume.

Les Ray-Ban Stories - disponibles dans vingt variantes de style différentes et cinq couleurs - seront principalement vendues uniquement en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Le prix d'un exemplaire démarre à 299 dollars (plus de 250 euros).

Les caractéristiques des nouvelles lunettes intelligentes sont similaires à celles des lunettes que Snapchat a lancées en 2016. Elles n'ont jamais été un succès commercial. Je ne pense pas que ce concept pourra un jour décoller. C'est le genre d'outil qui, sur le papier, semble intéressant. Mais pas dans la pratique.