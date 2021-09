Intempéries - Une marche solidaire de Verviers à Pepinster dimanche 12 septembre

(Belga) À la demande des habitants des villes sinistrées de Verviers et de Pepinster, plusieurs mouvements en faveur du climat (Youth For Climate, Clean Walker, Extinction Rebellion, Rise for Climate, etc) se sont mobilisés afin d'organiser une marche solidaire allant de Verviers à Pepinster ce dimanche 12 septembre.

Le rassemblement est fixé à 10h00 à la gare de Verviers, le départ sera donné à 11h00 et l'arrivée à Pepinster est prévue aux alentours de 13h00. "On va faire un détour par Ensival, qui est un quartier qui a très fortement impacté, et on va y observer une minute de silence", explique François Dvorak, d'Extinction Rebellion. "Les sinistrés vont ensuite nous rejoindre au fur et à mesure sur la N61 jusque Pepinster". À l'arrivée, un nouvel hommage aux victimes ainsi qu'un remerciement aux bénévoles sera alors rendu. Les mouvements en profiteront ensuite pour émettre leurs revendications citoyennes et environnementales sur le futur de la région. Un moment de convivialité est aussi prévu afin de rendre du sourire aux personnes touchées par les inondations. "Le but, c'est que l'on passe un bon moment tous ensemble", continue François Dvorak, bien conscient que la solidarité s'essouffle. "Les bénévoles sont dans un état de fatigue extrême, le déblayage a été très physique, on espère qu'une bonne centaine de personnes sera là." L'événement sera encadré par la police, des stewards et des secouristes de rues.