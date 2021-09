Championnats d'Europe de badminton U17 - Fouyn gagne en simple et en double, mais Rolin perd ses deux rencontres

(Belga) Jeudi, plusieurs Belges étaient à l'affiche tant en simple qu'en double aux Championnats d'Europe de badminton U17 dans la ville slovène de Podcetrtek, avec une réussite mitigée.

Charles Fouyn a remporté deux 16es de finale, l'un dans la matinée aux côtés d'Amber Boonen contre Oleksii Titov et Sofiia Lavrona en double mixte (21-14, 18-21, 21-13), l'autre dans l'après-midi, en simple, contre Michael Pang. Deuxième tête de série, Fouyn a remporté son duel face au Britannique 21-10, 21-14, et affrontera le Néerlandais Noah Haase en 8e de finale. Baptiste Rolin a quant à lui connu moins de réussite dans la même phase du tournoi. Il a d'abord perdu en simple, en tant que 10e tête de série, contre l'Écossais Matthew Waring (21-18, 11-21, 21-8), puis avec Arnaud Huberty en double contre les Français Baptiste Labarthe et Alex Lanier (21-17, 21-12). (Belga)