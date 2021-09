Talibans au pouvoir en Afghanistan - Jusqu'à 97% des Afghans pourraient s'enfoncer rapidement dans la pauvreté, avertit l'Onu

(Belga) L'Afghanistan, un pays déjà très pauvre, est menacé de s'enfoncer encore davantage dans la pauvreté si rien n'est fait rapidement, a affirmé jeudi la directrice pour l'Asie et Pacifique du Programme de développement des Nations unies (PNUD), Kanni Wignaraja.

Aujourd'hui, 72% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté (avec moins d'un dollar par jour) et ce taux pourrait passer à 97% d'ici au milieu de l'année prochaine, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. "Nous sommes confrontés à un effondrement total du développement en plus des crises humanitaire et économique" qui frappent l'Afghanistan, a-t-elle ajouté. Une étude réalisée par le PNUD montre "que nous sommes sur la voie d'une détérioration rapide et catastrophique de la vie des personnes les plus vulnérables", a-t-elle insisté. Pour le PNUD, les raisons de cette situation alarmiste viennent de la pandémie de Covid-19 et de la transition politique sur fond de réserves de devises gelées à l'étranger, une pression accrue sur le système bancaire et l'augmentation de la pauvreté. S'exprimant depuis Istanbul, Abdallah Al Dardari, responsable du PNUD en Afghanistan, a souligné que 70% de l'économie afghane reposait sur le commerce informel mis en oeuvre par les femmes. Celles-ci sont "la colonne vertébrale" de l'économie, ont souligné les responsables du PNUD, en faisant valoir l'importance de préserver leurs acquis. Pour empêcher cette chute dans la pauvreté, l'organisme de l'Onu a mis au point un ensemble d'interventions pour aider les plus vulnérables, visant notamment à préserver les droits des femmes et des filles. La crise "demande une action urgente", a souligné Kanni Wignaraja, en appelant la communauté internationale à se montrer généreuse. Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a convoqué lundi à Genève une conférence internationale pour accélérer l'envoie d'une aide humanitaire à l'Afghanistan. Le plan d'action du PNUD "vise à contribuer à améliorer la vie des plus vulnérables, tout en réduisant les déplacements qui pourraient encore aggraver la situation", a-t-elle précisé. (Belga)