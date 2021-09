Nombre record d'emplois vacants au 2e trimestre

(Belga) Au deuxième trimestre, les entreprises belges proposaient 172.437 emplois vacants contre 141.565 au premier trimestre 2021, soit une hausse de 21,81%, indique vendredi Statbel, l'office belge de statistique. Ce nombre d'emplois vacants constitue un record depuis la création de cette enquête de Statbel lancée en 2012. Le taux de vacance d'emploi a lui aussi augmenté en passant de 3,51% à 4,18%.

Le nombre d'emplois vacants a progressé dans les trois Régions du pays avec respectivement une augmentation de 23.021 postes vacants en Flandre, de 5.814 en Wallonie et de 2.038 à Bruxelles par rapport au premier trimestre 2021. "Avec 66% de l'ensemble des emplois vacants en Belgique, la Flandre reste la région du pays présentant le plus grand nombre d'emplois vacants. Elle est suivie par la Wallonie avec 22% et Bruxelles avec 12%. Le taux de vacance d'emploi reste plus élevé en Flandre (4,69%) qu'en Wallonie (3,51%) et à Bruxelles (3,31%)", explique Statbel. Plus de trois quarts (76,1%) des emplois vacants se trouvent dans cinq secteurs économiques: le secteur non-marchand, les sciences et services, le commerce, l'industrie et la construction. (Belga)