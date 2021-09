River Cleanup lance un appel à volontaires pour nettoyer les déchets fin septembre

(Belga) L'organisation River Cleanup, fondée en 2017, souhaite rallier plus de 5.000 personnes pour ramasser des déchets sauvages à l'occasion du World Cleanup Day, fin septembre en Belgique. "Les récentes inondations rendent ces actions encore plus nécessaires", indiquent les organisateurs vendredi dans un communiqué.

Comme chaque année, le World Cleanup Day aura lieu le troisième week-end de septembre. Au cours de cette grande action de nettoyage, des millions de personnes nettoient les déchets sauvages dans plus de 150 pays. En Belgique, les organisations River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, World Cleanup Day Belgium, Mooimakers et Be WaPP/Wallonie Plus Propre s'unissent pour mobiliser un maximum de bénévoles possible en faveur de cette initiative. Cette année, "les fortes pluies et inondations de la mi-juillet ont poussé encore plus de déchets et de débris dans nos rivières", avance l'association River Cleanup. "On estime qu'environ 1,5 million de tonnes se sont retrouvées dans nos cours d'eau. Les actions dans les villes traversées par un cours d'eau sont donc absolument nécessaires." En collaboration avec des partenaires locaux et des groupes d'action, River Cleanup organise des actions de grande envergure à Gand, Anvers, Louvain et Termonde le samedi 18 septembre, à Namur le samedi 25 septembre et à Pepinster le 26 septembre. D'après l'ONU, quelque 11 millions de tonnes de plastiques sont déversées chaque année dans les océans. À politiques inchangées, la quantité de déchets plastiques émise par les villes devrait doubler d'ici 2040, les déchets plastiques rejetés dans les océans devraient presque tripler et ceux déjà présents dans nos océans, quadrupler. Si les actions ponctuelles de nettoyage des déchets se multiplient, elles ne suffiront pas à endiguer la pollution des océans. Selon l'ONU, pour réduire les déchets plastiques, il faut des politiques systémiques ainsi qu'un changement de l'économie du plastique. (Belga)