Un nouvel album posthume de Johnny Hallyday sort ce vendredi. Intitulé 'Acte II', ce nouvelle album reprends des chansons déjà connues du chanteur qui ont été revisitées par un fidèle de la rock star, Yvan Cassar.

Le musicien Yvan Cassar, "le petit génie" comme Johnny Hallyday l'a appelé, a travaillé durant 20 ans avec le chanteur. Il a récupéré des bandes sons de la voix du rockeur et les a réarrangées avec une nouvelle orchestration pour en faire un nouvel album intitulé 'Acte II'.

Yvan a récupéré des enregistrements de concerts et de répétitions et a réorchestré le tout pour donner de toutes nouvelles versions des tubes les plus célèbres de Johnny. "Bien sûr [Johnny] était là, à côté de nous" raconte Yvan Cassar sur les heures qu'il a passé à travailler sur ce nouvel album.

Le musicien est bien conscient que l'héritage du chanteur est précieux mais il affirme que le résultat de son travail aurait plu à Johnny. "On avait peur mais je crois qu'on a été au bout de ce que lui aurait aimé même si il avait été en studio".

Au final 12 titres revisités sont repris dans cet album. Les fans auront l'occasion de les écouter en concert également grâce au "Johnny Symphonique Tour" qui passera l'année prochaine par la Belgique.