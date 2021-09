Afrique du Sud: des cornes de rhinocéros radioactives pour décourager les braconniers

(Belga) Des scientifiques sud-africains étudient les moyens d'injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pour les rendre plus faciles à détecter aux postes frontières, une mesure visant à décourager le braconnage, a déclaré vendredi un chercheur en sciences nucléaires.

Les braconniers ont tué au moins 249 rhinocéros en Afrique du Sud au cours des six premiers mois de l'année - 83 de plus qu'au cours du premier semestre 2020. Leurs cornes sont ensuite exportées illégalement en Asie, où elles sont très prisées à des fins traditionnelles et médicinales. L'injection d'une petite quantité de matériau radioactif dans les cornes de rhinocéros pourrait permettre de les détecter plus facilement sur les marchés de contrebande, a affirmé James Larkin, chercheur à l'Université de Witwatersrand, lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Association nucléaire mondiale. Plus de 11.000 détecteurs de rayonnement sont installés dans les ports et les aéroports du monde entier, a-t-il déclaré, précisant que les agents frontaliers disposent souvent de détecteurs portatifs qui pourraient également permettre de détecter les cornes braconnées. "Nous pouvons augmenter radicalement le nombre de gens capables d'intercepter ces cornes (...) pour repousser les trafiquants", a expliqué M. Larkin. Deux rhinocéros ont déjà reçu une injection d'un isotope non radioactif afin de s'assurer que le matériau ne se propage pas dans leur corps et ne cause pas de problèmes de santé aux animaux ou aux humains. La modélisation informatique permettra ensuite de déterminer la dose appropriée pour les rhinocéros. Un modèle de tête de rhinocéros sera construit à l'aide d'une imprimante 3D pour tester les doses avant que l'essai ne puisse se faire sur de vrais rhinocéros. Le programme, appelé "The Rhisotope Project", bénéficie du soutien du groupe russe Rosatom, ainsi que de chercheurs basés aux États-Unis et en Australie. (Belga)