Le prix de l'essence au plus haut depuis 7 ans: quand va-t-il se stabiliser?

Les prix maximums de l'essence sont en hausse. Ils dépassent 1,6 euros le litre. Du jamais vu depuis 7 ans. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos budgets à court terme mais c'est le signe d'une reprise économique.

Comment expliquer un prix aussi élevé? "Comme il y a cette reprise économique, il y a une demande supplémentaire de produits primaires et produits finis. Il n'y a pas de raffineries qui se sont construites en deux mois pour faire face à cette demande. C'est le principe de l'offre et de la demande qui a joué", explique Olivier Neirynck, le porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Une reprise économique visible sur les routes. La demande en carburant est repartie à la hausse et forcément cela a un coût sur le portefeuille. Entre les stations, les prix peuvent varier de plus de 20 centimes. Mais pas de quoi s'alarmer. D'après les spécialistes, les prix vont se stabiliser. "L'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a décidé récemment d'augmenter progressivement aussi l'offre du pétrole au niveau mondial qui pourrait avoir un effet à partir d'octobre-novembre sur le prix à la pompe", indique Jean-Benoît Schrans, le porte-parole de la fédération pétrolière belge.

Le diesel devrait lui augmenter ce samedi pour atteindre 1,59 euros.