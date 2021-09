Un "dragon volant" de l'ère jurassique identifié pour la première fois en hémisphère sud

(Belga) Une équipe de scientifiques chiliens a identifié pour la première fois dans le désert d'Atacama les restes fossiles d'un "dragon volant", un dinosaure de l'ère jurassique qui n'était auparavant identifié que dans l'hémisphère nord, a annoncé vendredi l'Université du Chili.

Lors d'une expédition en 2009 à Cerritos Bayos, zone d'importantes découvertes paléontologiques dans le désert d'Atacama, des chercheurs de l'Université du Chili avaient découvert des restes fossilisés bien conservés d'une espèce alors inconnue. Mais des analyses plus poussées ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'un "ptérosaure non-pterodactyloïde provenant des niveaux du Jurassique supérieur" proche du stade adulte, appartenant à la sous-famille des Rhamphorhynchidae, dont on a retrouvé "un humérus gauche, une possible vertèbre dorsale et la tige d'une phalange alaire, tous conservés en trois dimensions et appartenant probablement à un seul individu". La découverte de ces fossiles a été publiée cette semaine dans la revue scientifique trimestrielle Acta Paleontologica Polonica, éditée par l'Institut de paléobiologie de l'Académie des sciences de Pologne. Ces "dragons ailés énigmatiques" se caractérisaient par une envergure pouvant atteindre deux mètres, a expliqué Jhonatan Alarcon, un scientifique du réseau paléontologique de l'université du Chili, qui a dirigé les études des fossiles de ptérosaures. De même, "ils se caractérisaient par une très longue queue avec une extrémité particulière en forme de diamant. Ils avaient également une tête basse, un long museau et des dents pointues et orientées vers l'avant", a-t-il ajouté. Ces fossiles sont les premiers de ce type découverts dans l'hémisphère sud, dans les territoires de l'ancien méga-continent Gondwana, qui existait il y a environ 550 millions d'années et regroupait alors l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Afrique, Madagascar, l'Inde et l'Australie. (Belga)