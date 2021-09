11-Septembre: les attentats les plus meurtriers de l'Histoire

Il y a tout juste 20 ans, le matin du mardi 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont la cible d'une attaque coordonnée et minutieusement préparée par l'organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Elle frappe New York et le Pentagone près de Washington, symboles de la puissance économique et militaire de l'Amérique.



Ces attentats, les plus meurtriers de l'Histoire avec 2.977 morts, furent conduits par 19 pirates de l'air (également tués dans les attaques), qui détournèrent quatre avions de ligne partis d'aéroports de la côte Est - Boston, Washington et Newark - à destination de la Californie.



Deux appareils percutèrent successivement les tours jumelles du World Trade Center au sud de Manhattan, qui s'effondrèrent en moins de deux heures, un troisième éventra le Pentagone. Un quatrième appareil - qui visait peut-être le Capitole, siège du Congrès, ou la Maison Blanche - s'écrasa dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers eurent tenté de résister.

Personne à bord des quatre avions ne survécut.





Voici les principaux moments d'une journée qui fit vaciller la première puissance mondiale et changea le cours de l'Histoire, tels qu'établis par la commission d'enquête du Congrès sur le 11-Septembre et le musée mémorial de New York consacré aux victimes et lieu d'une cérémonie d'hommage chaque année et à laquelle assistera samedi le président Joe Biden.



08h46: le vol 11 d'American Airlines, un Boeing 767 parti de Boston pour Los Angeles avec 92 personnes à bord - dont cinq pirates de l'air - frappe la tour nord du World Trade Center. Il ouvre une gigantesque brèche dans les étages supérieurs qui s'enflamment.



09h03: le vol 175 de United Airlines, également un Boeing 767 reliant Boston à Los Angeles, avec 65 personnes à bord donc cinq pirates, se fracasse à son tour contre les étages supérieurs de la tour sud.





09h05, Sarasota, Floride: le président George W. Bush commence à lire une histoire à des enfants d'une école primaire. "Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée", lui glisse à l'oreille son chef de cabinet.





09H25: les autorités de l'aviation civile, la FAA, annoncent la fermeture de l'espace aérien américain et interdisent tout décollage.



09h30: George W. Bush annonce aux écoliers qu'il rentre à Washington en raison d'une "apparente attaque terroriste".



09h37: le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757 parti de l'aéroport Dulles près de Washington pour San Francisco avec 64 personnes à bord dont cinq pirates, s'écrase sur la façade ouest du Pentagone.



09h42: la FAA ordonne à tous les avions en vol d'atterrir au plus vite.



9h59: la tour sud s'effondre dans un déluge de feu, d'acier et de poussière. La violence est telle qu'aucune trace d'ADN n'a jamais été retrouvée pour des centaines de victimes.

10h03, Shanksville (Pennsylvanie): le vol 93 de United Airlines, parti de Newark (New Jersey) à destination de San Francisco avec 44 personnes à bord dont quatre pirates, s'écrase à Shanksville, une zone boisée de l'ouest de la Pennsylvanie. Certains passagers, informés par téléphone portable de ce qui se passait à New York, ont résisté aux terroristes.



10h28: la tour nord s'écroule, 102 minutes après avoir été touchée. La pointe sud de Manhattan est couverte d'un nuage de cendres et de débris.





13h04, Louisiane (sud): George W. Bush, qui a été évacué sur la base aérienne de Barksdale, place les forces armées en "état d'alerte maximum" et promet de "traquer et punir les lâches responsables" des attentats. Le président sera ensuite transféré sur la base aérienne d'Offutt, dans le Nebraska (centre) avant de rentrer à la Maison Blanche dans la soirée.



13h27, Washington: le maire Anthony Williams décrète l'état d'urgence dans la capitale fédérale.



20h30: George W. Bush s'adresse aux Américains, dénonce des "actes terroristes délibérés". Il promet d'en traquer les responsables et avertit que Washington ne fera "aucune distinction" entre les terroristes et ceux qui les abritent.