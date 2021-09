Attentats du 11 septembre: Frédéric, Verviétois, raconte avoir vu l'horreur

Un habitant de Verviers se trouvait à Manhattan le 11 septembre 2001. Cinéaste à l'époque, il a vécu les attentats de l'intérieur. Bouleversé par ce qu'il a vu, le Belge a décidé de changer de carrière.

"Quand le deuxième avion pénètre dans la deuxième tour, après trois secondes, subitement, ce n'est plus un accident, c'est une attaque", se souvient Frédéric.

Les souvenirs du Belge sont intactes. Caméra à la main, le Verviétois était dans les rues de Manhattan le jour du drame. "Je commence à filmer et puis je vois des débris et je me dis: 'Est-ce qu'elle est en train de s'écrouler ?'. Je zoome et je vois que ce sont des gens qui se jettent. Je n'ai pas réfléchi plus, j'ai tout de suite arrêté la caméra", raconte-t-il.

Avec la mort au bout du viseur, sa conscience professionnelle l'empêche d'aller plus loin. "Je voyais qu'il y avait des caméras partout (...) l'instinct m'a dit: 'écoute, c'est fini'".

Frédéric décide alors de voyager et de changer de métier en se consacrant aux documentaires animaliers.

20 ans plus tard, il en parle pour la première fois à son fils de 12 ans. "C'est clair que c'est une partie de ma vie, mais je pense que c'est important de lui dire ce qu'il en est ressorti et les choix que j'ai faits à partir de là", confie le père de famille. "Quand on a eu les attentats de Bruxelles, j'ai décidé d'aller à Bruxelles le lendemain, car je voulais montrer à mon fils qu'on ne devait pas avoir peur".

Aujourd'hui, Frédéric a rangé sa caméra. Mais il n'oubliera jamais ce 11 septembre. Une date où le monde et sa propre vie ont été bouleversés.