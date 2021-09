1B Pro League - Grâce à une minute de folie, Virton empoche sa première victoire de la saison

(Belga) L'Excelsior Virton s'est imposé 2-1 samedi soir à domicile face au SK Lommel dans le cadre de la quatrième journée de D1B Pro League. Virton a inscrit ses deux buts en moins de 60 secondes par le biais de Jamal Aabbou (48e) et Ayyoub Allach (48e), avant que Lommel ne réduise le score sur pénalty à la 56e minute grâce à kevin Kis. En n'inscrivant pas de but avant la 36e minute, Virton a battu le record de 306 minutes sans marquer en D1B qui appartenait auparavant à Lommel. Il est désormais de 318 minutes.

Dans une première mi-temps pauvre en occasions, les joueurs de Lommel mettaient le pied sur le ballon sans pour autant réussir à se montrer réellement dangereux, en dehors d'une frappe lointaine d'Agustin Anello passée près de la lucarne du gardien virtonnais (36). Aucun tir cadré de part et d'autre au terme des 45 premières mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Virton s'enflammait en marquant deux buts en moins de 60 secondes sur ses deux premiers tirs du match (48e)! Jamal Aabbou reprenait de la tête un centre du côté droit de l'Excelsior Virton pour marquer le tout premier but des Verts et Blancs cette saison. La seconde réalisation virtonnaise était signée Ayyoub Allach qui déclenchait une frappe de l'extérieur du grand rectangle. Le tir du droit allait se loger dans la lucarne gauche du gardien lommellois. À la 56e minute, l'arbitre accordait un pénalty à Lommel pour une faute de main de Jamal Aabbou à la suite d'un coup franc situé près du grand rectangle gaumais. Kevin Kis ne se faisait pas prier et ramenait les siens à un but (57e). Virton se montrait menaçant après ce but, sans parvenir à creuser l'écart. De son côté, Lommel se créait une énorme occasion sur corner à la 82e, avec un arrêt sur la ligne du gardien Anthony Sadin. Il repoussait le cuir dans les pieds de Koki Saito qui ne parvenait pas à pousser le ballon au fond des filets de l'Excelsior. Le score n'évoluait plus et les Gaumais remportaient leur première rencontre de la saison. Au classement, grâce à cette première victoire, Virton recolle à ses adversaires du jour avec quatre points chacun. Les Luxembourgeois prennent un peu d'avance sur la dernière place, toujours occupée par Mouscron avec zéro point.