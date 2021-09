Coronavirus - Portugal: fin du port obligatoire du masque en extérieur

(Belga) Le port du masque en extérieur a cessé lundi d'être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

La mesure a été levée car le Parlement n'a pas prolongé la loi qui avait rendu le masque obligatoire dans la rue depuis fin octobre 2020. Le port du masque reste tout de même recommandé en cas de rassemblement ou lorsqu'il est impossible de respecter la distanciation sociale, a indiqué la direction générale de Santé dans une directive publiée lundi. "En dépit d'une couverture vaccinale élevée au Portugal et d'une situation épidémiologique qui rendent possible une stratégie d'assouplissement graduel des mesures de santé publique prises dans le contexte de la pandémie, l'usage du masque reste une importante mesure de contention de l'infection", a souligné l'autorité sanitaire. Le masque reste ainsi obligatoire dans les espaces publics tels que les commerces, les transports en commun, les écoles ou les salles de spectacle. Pays d'environ 10 millions d'habitants, le Portugal compte près de 18.000 morts par Covid-19. La vague d'infections provoquée par l'arrivée du variant Delta a reflué de plus de 3.000 nouveaux cas quotidiens en juillet à moins de la moitié actuellement. Près de 80% de la population portugaise est déjà totalement vaccinée, ce qui place le pays ibérique parmi les plus avancés au monde en ce domaine, à l'instar de Malte et des Emirats arabes unis. (Belga)