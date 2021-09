Accident à Amay: un conducteur ivre percute la façade d'une maison qui menace de s'effondrer

Imaginez-vous dans votre salon, un samedi soir, quand tout à coup, une voiture traverse votre maison. Cela s'est produit chez des habitants d'Amay, ce week-end. Ils habitent à proximité d'un rond-pont où se sont déjà produits plusieurs accidents. Cette fois, une voiture a carrément fracassé leur maison, qui menace désormais de s'effondrer.

Les faits se passent samedi soir, à 20 heures, dans l'entité d'Amay, en province de Liège. Angélique est sur son balcon quand elle voit une voiture arriver en plein centre-ville, à l'approche du rond-point, à une vitesse qu'elle estime à 100 km/h. "L'amie qui était avec moi a commencé à dire quelque chose par rapport à la voiture, du style que ça allait mal finir. Et elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle était déjà dans la façade malheureusement", rapporte-t-elle.

Au volant d'un gros SUV, la conducteur a 55 ans et 3,18 grammes d'alcool dans le sang. Aucune trace de freinage. Sur le rond-point, la voiture a décollé. "Personnellement, j'ai eu du mal à arrêter de trembler. J'avais une douleur dans la poitrine, parce que le choc déjà, c'est quelque chose. Le bâtiment a un peu vibré", poursuit Angélique.

Cette habitante d'Amay vit dans l'immeuble d'à côté. Mais c'est la maison de Mouna qui a été défoncée. Elle n'a pas su dormir ces deux dernières nuits. "On a tous les trois été choqués, ma petite fille, mon mari et moi. Moi, j'ai perdu la tête pendant deux heures", confie-t-elle. La famille a trouvé refuge chez des amis.

C'est certain qu'on aura une réflexion avec le SPW

Selon les pompiers, un mur porteur est touché et la maison risque de s'effondrer. Deux rues ont été partiellement fermées à la circulation. Ce n'est pas la première fois que la vitesse provoque un accident à cet endroit. "C'est une voirie régionale, qui appartient au SPW. On a déjà redescendu les kilomètres. Moi, je suis assez partisan de diminuer fortement parce qu'il a plusieurs écoles à proximité, il y a plusieurs zones 30 qui sont là. Il y a une grande académie de musique tout près. Donc c'est certain qu'on aura une réflexion avec le SPW", prévient Jean-Michel Javaux (Ecolo), bourgmestre d'Amay.

Le conducteur est déjà sorti de l'hôpital... sans son permis de conduire qui lui a été retiré.