Le lavoir de Tontelange rénové et redécoré aux couleurs du street art

Les dessins reprennent des lieux ou figures emblématiques du village. Le but : ramener de la vie et de la couleur dans cet endroit qui s’était fortement dégradé au fil du temps.

Il était encore envahi de ronces récemment et servait même de dépotoir sauvage. Pourtant, c’est un beau témoin du passé. Dans le cadre d’un appel à projets, le lavoir de Tontelange a été entièrement rénové et décoré par 2 artistes de street art lié à la maison des jeunes d’Arlon. Dans leurs dessins, des lieux ou des figures emblématiques comme la carrière de la Côte rouge ou cette chouette qui occupe actuellement l’église du village. Trois jours de peinture au spray auront été nécessaires pour réaliser cette fresque. Une aire de barbecue et une piste de pétanque ont également été aménagées à l’extérieur.