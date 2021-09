Un mois après les terribles inondations, l'usine de Chaudfontaine reprend ses livraisons d'eaux

Un camion rempli d'eau minérale devait partir de l'usine de Chaudfontaine (province de Liège) lundi pour des livraisons aux clients. C'est la première sortie du genre depuis que l'usine a été touchée par les inondations, a fait savoir la maison mère de la marque d'eau, Coca-Cola.

Le site d'embouteillage d'eau minérale Chaudfontaine, installé dans la vallée le long de la Vesdre, avait été endommagé à la suite des intempéries qui ont frappé la Belgique mi-juillet. Plus d'un mois après, la plupart des machines de production avaient été remises en marche et les tests nécessaires en matière de qualité et de sécurité avaient été effectués.

Aujourd'hui, Coca-Cola annonce la reprise des livraisons. Dans un premier temps, les bouteilles en verre rechargeables (0,25 l) - pétillantes et non pétillantes - seront disponibles, ainsi que la bouteille en plastique 100% recyclé (rPET) de 0,5 l d'eau minérale Chaudfontaine non pétillante. À partir de la fin septembre, il sera possible de livrer la Chaudfontaine 0,5 l en verre rechargeable (RGB) non pétillante et pétillante. La Chaudfontaine d'1,5 l en bouteille 100% plastique recyclé (rPET), non pétillante (en pack de 6 et pack de 8) suivra. "L'équipe du site d'embouteillage de Chaudfontaine mettra tout en œuvre pour livrer les autres produits Chaudfontaine le plus rapidement possible dans les semaines qui suivent", indique la firme dans un communiqué.