Espagne: la lutte contre un incendie facilitée par la pluie

Les pompiers tentant de maîtriser un incendie ayant tué l'un d'eux et entraîné au total l'évacuation de 2.600 personnes dans le sud de l'Espagne étaient aidés lundi dans leur combat par de légères pluies.

Environ 500 pompiers, soutenus par 51 appareils bombardiers d'eau, étaient à pied d'oeuvre pour combattre ce feu géant qui a dévasté depuis mercredi soir plus de 8.000 hectares dans la montagne de la Sierra Bermeja, près de Malaga, selon le gouvernement régional d'Andalousie.

Depuis dimanche, 260 militaires d'une unité spécialisée de l'armée sont venus leur prêter main forte, à la demande des autorités locales.

Selon des images de la télévision locale, des personnes âgées, évacuées préventivement de leur maison de retraite, ont applaudi lorsque les premières gouttes de pluie sont tombées.

Mais les pompiers ont prévenu la population que ces précipitations allaient les aider mais ne seraient pas suffisantes.

"La pluie ne va pas éteindre l'incendie", a dit à la presse Juan Sanchez, responsable de l'agence régionale en charge de la lutte contre les incendies. Mais "dans les zones où le feu était sous contrôle, cela va nous aider à réduire le temps nécessaire pour l'éteindre" totalement, a-t-il ajouté.

Ce feu, qui a tué un pompier de 44 ans jeudi, a été qualifié ces derniers jours par les autorités de "complexe et exceptionnel" et de "monstre affamé" attisé par les vents tourbillonnants et la chaleur des derniers jours.

Dimanche, 1.600 habitants de six villages ont été évacués préventivement face à l'avancée des flammes. Environ 1.000 personnes avaient déjà été évacuées les jours précédents autour de la ville côtière d'Estepona mais ont été autorisées à revenir chez elles lundi.

"Le contrôler aujourd'hui serait un peu trop à demander mais il y a une lueur d'espoir", a dit, sur la radio Cadena Ser, la responsable régionale de l'Environnement, Carmen Crespo.

Des incendies dévastateurs attisés par la canicule ont touché cet été plusieurs pays méditerranéens comme la Grèce, l'Italie, la Turquie ou l'Algérie.