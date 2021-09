Météo: des averses intenses et orageuses vont frapper le pays cet après-midi

Cet après-midi et ce soir, l'Institut Royal de Météorologie prévoit sur le pays des averses intenses et orageuses avec localement beaucoup de précipitations en peu de temps. Des cumuls de 10 à 15 litres sont à craindre par endroits. Sur l'est du pays, il y aura également un risque de grêle. Les maxima oscilleront entre 21 degrés sur le sud-ouest du pays et localement 26 degrés dans le Limbourg et la région liégeoise.

Ce soir, la nébulosité restera variable à abondante et des averses à caractère orageux seront encore à craindre. En cours de nuit, le temps deviendra plus sec mais le risque d'une averse locale subsistera. En fin de nuit, de la brume ou un banc de brouillard seront possibles par endroits, et en Ardenne, les nuages bas limiteront localement la visibilité. Les minima oscilleront entre 14 et 17 degrés sur la plupart des régions. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, s'orientant au sud-ouest en cours de nuit.

Mercredi, le ciel sera souvent très nuageux avec quelques averses par endroits. Le matin, de la brume ou du brouillard seront possibles par endroits. L'après-midi, les averses pourront devenir orageuses en Ardenne tandis que, ailleurs, des éclaircies se dessineront graduellement. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré et virera du sud-ouest au nord-ouest. A la mer, le vent deviendra rapidement assez fort de nord-ouest.

Jeudi, les nuages seront d'abord nombreux et porteurs de quelques averses. Ensuite, un temps sec avec des éclaircies se profilera depuis le littoral. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Ardenne et 20 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Vendredi, le temps restera sec avec des brumes, brouillards et nuages bas matinaux par endroits. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima varieront de 17 à 22 degrés, sous un vent plutôt faible de secteur sud.

Samedi, le temps pourrait être pratiquement sec avec des passages nuageux et des éclaircies, sans doute plus nombreuses en cours de journée depuis l'ouest. Maxima de 16 à 21 degrés.

Dimanche, la nébulosité augmentera avec risque d'averses. Maxima de 15 à 21 degrés.

Lundi, la nébulosité sera abondante avec quelques périodes de pluie ou des averses. Maxima de 14 à 19 degrés.