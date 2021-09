Première naissance de requins-léopards en Europe

(Belga) Seize requins-léopards sont nés entre les mois d'avril et mai 2021 à l'aquarium français de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá, ont annoncé les responsables du centre de découverte de l'environnement marin mardi dans un communiqué. Il s'agit d'une première en Europe.

Les huit femelles et huit mâles Triakis semifasciata mesuraient en moyenne 21 cm pour 45 g à la naissance. Les petits requins-léopards portent dès leur venue au monde les taches caractéristiques qui sont à l'origine de leur nom. Ces bébés sont nés dans le cadre d'un programme de conservation européen. Après avoir grandi à Nausicaá, certains d'entre eux iront rejoindre des établissements partenaires du programme et d'autres resteront au centre, explique Nausicaá. "Pendant leur gestation d'environ 12 mois, les femelles ont été suivies régulièrement par les soigneurs et le vétérinaire attaché à Nausicaá, dans les réserves aquariologiques", poursuit le centre. "Ces naissances, inédites dans les aquariums européens sont une formidable opportunité pour les équipes de biologistes de Nausicaá d'observer et d'étudier les cycles et les signes qui peuvent conduire à de la reproduction." Le requin-léopard vit sur la côte ouest du continent américain et peut mesurer jusqu'à 1,80 m à l'âge adulte. Il figure comme "préoccupation mineure" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).