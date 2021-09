Le Japon compte plus de 86.000 centenaires, un record

Le Japon compte un nombre record de centenaires avec 86.510 personnes âgées de 100 ans ou plus soit 6.060 de plus par rapport à 2020, rapportent les médias japonais NHK News et Kyodo News. Les femmes sont de loin les plus nombreuses dans cette tranche d'âge avec 88 pc soit 76.450 personnes.



L'archipel compte environ 126 millions d'habitants et est un des pays ayant la moyenne d'âge la plus élevée au monde. L'espérance de vie y est en effet de 87 ans pour les femmes et de 81 ans pour les hommes. Le pays connaît, en outre, un taux de natalité très faible, qui a encore diminué en raison de la crise sanitaire. Quelque 840.832 enfants ont ainsi vu le jour l'an dernier contre 865.000 l'année précédente, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis le début des recensements en 1899.

Avec 118 printemps, Kane Tanaka est non seulement la doyenne du Japon mais aussi de l'humanité. Mikizo Ueda est, quant à lui, le doyen de l'archipel et affiche 111 ans au compteur. Le pays comptait 153 personnes affichant un siècle d'existence en 1963, année où les centenaires ont été recensés pour la première fois, selon l'agence de presse Kyodo. Ils étaient 1.000 en 1981 et la barre des 10.000 a été franchie en 1998. Cette augmentation de l'espérance de vie s'explique par l'amélioration constante de la qualité des soins de santé.