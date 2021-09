Bruxelles: les toits du Palais du Midi peints en blanc pour mieux réguler la température du bâtiment

La ville a investi 28.000 euros dans cette peinture isolante qui permettrait une belle économie d'énergie.

On pourrait croire que certains toits de Bruxelles sont couvertes de neige. Il n’en est rien. Il s’agit d’une peinture pour acquérir une meilleure isolation. Cette peinture est faite à partir de coquilles d’huître. L’objectif est de diminuer la température au sol mais aussi dans les locaux. Il peut faire jusqu’à 10 degrés de moins en cas de forte chaleur. La ville de Bruxelles a décidé de recourir à cette technique sur ses bâtiments publics comme le Palais du midi, salle omnisport mais qui abrite aussi des bureaux de la ville. Ce genre de peintures est déjà utilisée dans d’autres villes comme New York. Cela a permis de diminuer la consommation des climatiseurs de 40% dans certains bâtiments. Sa durée de vue est d’une dizaine d’année. La dernière couche est isolante et permet d’éviter la déperdition d’énergie en hiver. Ca représente 30% de perte d’énergie pour un bâtiment comme le Palais du midi.