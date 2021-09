Afghanistan: Ursula von der Leyen annonce 100 millions de plus d'aide humanitaire

(Belga) L'Union européenne va débourser 100 millions d'euros d'aide supplémentaire afin d'éviter un désastre humanitaire en Afghanistan, a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors de son discours sur l'état de l'Union.

"Nous sommes aux côtés du peuple afghan", a répété l'Allemande, sous les applaudissements des élus du Parlement européen. Citant les femmes et les enfants, les magistrats, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, elle a dit penser en particulier "à ces femmes juges qui se cachent aujourd'hui des hommes qu'elles avaient mis en prison. Elles sont menacées de mort en raison de leur contribution à la justice et à l'État de droit. Nous devons les aider et nous coordonnerons tous les efforts avec les États membres pour les mettre en sécurité". L'aide humanitaire doit aider les Afghanes et les Afghans dans leur pays et dans les pays voisins, où ne manquent pas d'affluer les réfugiés fuyant le régime taliban. Il y a un risque réel de famine de grande ampleur et de catastrophe humanitaire, a dit Mme von der Leyen, sans aborder le sujet de l'accueil de réfugiés afghans en Europe. L'UE avait déjà annoncé ces dernières semaines porter son aide humanitaire à la population afghane à 200 millions d'euros, soit quatre fois plus que les montants initialement prévus pour 2021. Cet effort s'inscrira dans le cadre d'un nouvel ensemble de mesures d'aide aux Afghans, plus large, que la Commission présentera au cours des prochaines semaines.