 Le roi Philippe et la reine Mathilde à la rencontre des sinistrés à Verviers (vidéo)

Le roi Philippe et la reine Mathilde visitent les zones affectées par les inondations en juillet. Ils se sont d'abord enquis de la situation actuelle et des actions en cours pour appuyer la population locale, lors d’une réunion de travail à l’Hôtel de Ville de Verviers, en présence de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et du ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo.







Le couple royal s'est ensuite rendu à d’Ensival pour rencontrer des sinistrés, des commerçants locaux, des représentants de la Croix-Rouge, de la Défense et du monde associatif.







Les Souverains se déplacent ensuite à Esneux pour visiter à l’Athénée Royal qui s’est préparé à la rentrée scolaire dans des circonstances difficiles.