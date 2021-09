Votre animal de compagnie est-il heureux? Comment le savoir? Une comportementaliste animalier répond à nos questions

Vous vous êtes surement souvent poser la question sans avoir la réponse : "Est-ce que mon animal de compagnie est heureux ?”. Julie Willems, éthologue et comportementaliste animalier, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue ce mercredi. Elle répond aux questions d'Alix Battard.

- Comment savoir si mon chien ou mon chat est heureux ? Est-ce que ça se voit ?

Oui ça peut se voir effectivement. C’est un peu comme chez l’humain, un chien ou un chat qui passe son temps à dormir, qui n’a pas envie de bouger, pas stimulé par du jeu ou par une balade : c’est plutôt mauvais signe.

- On dit que les chiens balancent la queue quand ils sont contents et que les chats ronronnent. Est-ce le signe d’un animal qui est satisfait ?

C’est un des signes mais attention, que le balancement de queue du chien selon la hauteur de queue, l’amplitude de balancement et la vitesse de balancement peut avoir 36 interprétations différentes.

- Le ronronnement du chat est-ce vraiment un signe de satisfaction ?

Le ronronnement du chat peut être un signe de satisfaction et c’est l’interprétation la plus courante. Un chat peut ronronner aussi pour s’apaiser parce qu’il ne se sent pas bien. Il s’auto-apaise.

- Quels sont les besoins de nos animaux et comment booster leur bien être ?

La première question à se poser pour que notre animal soit comblé c’est est-ce qu’on assouvit bien ses besoins ? C’est la même question chez les humains. Pour un chien c’est de sortir tous les jours en promenade même si on a un jardin sinon ils risquent de se lasser. Il faut également varier les chemins de balades pour les odeurs, etc...

- Donc le tour du pâté de maisons n’est pas suffisant ?

Non, du tout.

- Quels sont les besoins du chat?

Le chat, c’est plus facile. Il faut jouer avec lui 3-4 fois par jour.

- Sur quelle durée ?

Si on peut jouer 3-4 fois 10-15 minutes, c’est déjà très bien. Les chats adorent sortir. Si le chat n’a pas l’occasion de sortir, il faut bien compenser.

-Les chats aiment-ils être sortis en laisse ?

Pas trop, mais on peut essayer. Mais en général, les chats adorent la liberté.

- Combien de temps devrait dormir un chien ou un chat ?

Le chien adulte dort en général 16 heures par jour mais les autres 8 heures sont censées être des heures d’activités pures : balade, jeu, reniflement, mastication.

- Est-ce que nos animaux se souviennent de nous quand on s’absente longtemps en vacances ?

Les chiens et chats ont une très bonne mémoire et notion du temps, et celle-ci est meilleure que la nôtre. Nous, on a des montres qui nous aident et on est devenu très nul en termes de notion du temps.

- Sont-ils fâchés de cette absence ? Mon vétérinaire m’a dit qu'il fallait mieux laisser son chat seul dans une propre maison plutôt que dans une autre maison avec d'autres personnes?

C’est vrai parce que les chats sont des animaux fondamentalement très territoriaux. Ils sont fort perturbés par un changement territorial. Si on part en vacances, c’est mieux de laisser son chat chez soi et de demander à un proche de venir voir deux fois quotidiennement. Par contre, le chien pas du tout.

- Est-ce que pour que mon animal de compagnie soit heureux, il faut lui prendre un copain ?

Pour les chiens, oui car ce sont des animaux sociaux. Pour que ça se passe mieux, essayez de prendre deux de sexes opposés. Le chat par contre, étant territorial, sera moins emprunt à devenir copain avec un autre chat.