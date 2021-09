Le CDJ a constaté que plusieurs éléments convergents d’une séquence de l’émission "Face au juge" rendaient identifiables des personnes qui avaient sollicité l’anonymat

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 8 septembre 2021 que plusieurs éléments convergents d’une séquence de l’émission "Face au juge" consacrée à une audience devant la justice de paix de Visé relative à un litige entre des locataires et leur propriétaire n’avaient pas respecté l’art. 24 (droit à l’image) du Code de déontologie journalistique et la Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias. Le CDJ a observé que bien qu’il ait flouté les locataires qui avaient demandé à ne pas être filmés, le média a permis à un public autre que leur entourage immédiat de les reconnaître directement ou indirectement mais sans doute possible en raison de la diffusion de plusieurs d’éléments d’information convergents les concernant. Il a estimé que cette identification non souhaitée qui n’apportait pas de plus-value au traitement du sujet, au vu de la nature de l’affaire en cause, ne se justifiait pas au regard de l’intérêt général et a souligné que le fait que l’audience du tribunal était publique n’y changeait rien. Il a par contre considéré que les autres griefs émis à l’encontre de cette séquence (respect de la vérité, déformation d’information, respect des engagements, respect de la vie privée) n’étaient pas fondés. L’avis complet du CDJ peut être consulté ICI.