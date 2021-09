Prudence à votre retour de voyage: une fraude liée au "Passenger Locater Form" (PLF) signalée

Le SPF Santé publique a émis jeudi un avertissement concernant une fraude organisée sur des sites internet illégaux proposant des faux formulaires de localisation du passager (PLF), moyennant un paiement et la soumission de données personnelles.



Le Service public fédéral rappelle que le formulaire officiel est uniquement disponible sur le site travel.info-coronavirus.be, et que celui-ci n'exige en aucun cas un paiement. Les données personnelles récoltées restent d'ailleurs confidentielles, et sont détruites après 28 jours, rappelle le SPF.

Il est donc conseillé à toute personne rentrant de l'étranger après y avoir séjourné plus de 48 heures de ne remplir aucun autre document que ceux présents sur le site officiel. Le SPF Santé publique s'engage à mettre hors ligne les sites frauduleux dès que possible. "Une plainte a été déposée et l'affaire se trouve déjà entre les mains de la Justice", précise-t-il.