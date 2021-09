Comité de concertation ce vendredi: vers la fin du masque?

Ce vendredi, un nouveau Comité de concertation va se réunir afin de prendre de nouvelles mesures d’assouplissement. Une question centrale provoque d’ores et déjà du remue-ménage dans le chef des ministres : la fin, ou non, du port du masque obligatoire.

Le gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées (Régions et communautés) se réunissent ce vendredi 17 septembre pour un nouveau comité de concertation.

D'après les premiers éléments récoltés, les discussions tourneraient grandement autour du port du masque. Le Gems, groupe d'experts qui conseille le gouvernement, estime qu'il faut maintenir les mesures sur le masque. Dans un rapport du Gems consulté par nos confères du Soir, les experts écrivent : "A titre de règle générale, de toujours porter le masque en intérieur dans les endroits où l'on fréquente des gens dont on ne connaît pas le statut de vaccination, immunisation ou test, ainsi que dans les activités extérieures à forte fréquentation." La question de la fin du port du masque divise encore du côté politique. Le comité de concertation devrait trancher sur la question.

Pass obligatoire pour les discothèques?



Autre grand point qui devrait être abordé ce vendredi, celui d'un plan majeur d'intervention si la situation venait à se détériorer. Par ailleurs, les experts souhaitent le maintient des mesures liées à la quarantaine, au traçage et au testing.

Enfin, les experts du Gems recommandent l'utilisation du 'Covid Safe Ticket' spécifiquement pour les discothèques. Pour rappel, ce jeudi midi, le gouvernement bruxellois a approuvé l'avant-projet d'ordonnance visant à mettre en œuvre l'extension de l'utilisation du Covid Safe Ticket (CST) en Région de Bruxelles-Capitale dès le début du mois d'octobre. Sont concernés par cette extension les dancing et discothèques, le secteur des restaurants et cafés à l'exception des terrasses, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif, les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ainsi que les évènements à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur.