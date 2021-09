Une chaire Chanel à l'Institut français de la mode pour préserver les métiers d'art

La maison Chanel s'est associée avec l'Institut français de la mode pour créer une chaire afin de préserver les métiers d'art de la mode peu connus, a annoncé vendredi Chanel dans un communiqué.

"La création de cette chaire s’inscrit dans la volonté de Chanel de préserver et développer les savoir-faire traditionnels et vivants des métiers d’art et des métiers de la mode, qui contribuent au rayonnement de Paris et de la France à l’étranger", a souligné le président des activités mode de Chanel, Bruno Pavlovsky.

Ce partenariat dont vont bénéficier 1.000 étudiants se déploiera sur cinq ans dans le but de créer un pôle de recherche et d’enseignement sur les savoir-faire de la mode aujourd'hui peu connus.

"L’approche inédite de cette chaire, croisant excellence académique et recherche scientifique en lien avec les acteurs de l’industrie, permettra de mieux appréhender les enjeux de la mode de demain", a déclaré Xavier Romatet, directeur général de l’IFM.

Chanel a acquis depuis 1985 près d'une quarantaine de maisons de mode situées en France, en Italie, en Espagne et en Écosse qui emploient plus de 6.600 personnes, au service de sa propre création mais qui travaillent également pour d'autres maisons du luxe.

C'est la seule maison à organiser depuis 2002 le défilé annuel "des métiers d'art" pour mettre en lumière les savoir-faire d'exception de brodeurs, plumassiers, paruriers, gantiers et autres artisans du luxe.