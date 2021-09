La Flandre ne veut plus du masque

La Flandre veut se débarrasser des masques. Contrairement à Bruxelles et à la province de Liège, la situation épidémiologique y est nettement meilleure. Le taux de vaccination y est aussi très supérieur.

Le comité de concertation se réunit ce vendredi à 14h. Les représentants des différents gouvernements du pays se retrouveront au Palais d'Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l'évolution de la situation épidémiologique et se prononcer sur les mesures toujours en vigueur, en particulier le port du masque.



En Flandre, le taux de personnes totalement vaccinées atteint plus de 78%. C'est 12 de plus qu'en Wallonie et 28 de plus qu'à Bruxelles. Avec 90% d'adultes vaccinés, le gouvernement flamand souhaite assouplir les règles sanitaires.



"Si nous pouvons assouplir les mesures plus facilement, ça serait bien", a confié une femme interrogée à Louvain. Il n'y a pas de mur entre la Flandre et la Wallonie, on passe de l'un à l'autre alors pourquoi régionaliser les mesures?", estime un homme. "Cela ne me dérangerait pas d'enlever le masque ici et de le porter à Bruxelles ou en Wallonie. Je pense que nous pouvons être flexibles", précise une passante.



Depuis jeudi, la Flandre est repassée en orange sur la carte européenne au contraire de Bruxelles et de la Wallonie. Mais la situation sanitaire dans certaines villes du nord du pays incite encore à la prudence.



"Nous devons nous poser une question: comment adapter notre ligne de défense pour ne pas être pris dans une nouvelle vague ? Et c'est en fonction des chiffres et des prévisions liés au virus", explique Pedro Facon, commissaire corona.



Entre la volonté politique d'assouplissement et la prudence scientifique, l'équilibre reste toujours aussi délicat.