Ne rien faire pour lutter contre le stress de la rentrée scolaire : c'est le conseil d'un psychologue

Cela ne fait pas un mois que les enfants sont retournés à l’école, et pourtant certains sont déjà épuisés. Comment se remettre de cette rentrée chargée ? Le psychologue Jean Van Hemelrijck était au micro du RTLinfo bienvenue pour analyser le phénomène et y répondre.

La rentrée scolaire est habituellement une période stressante au même titre que tous les autres rituels de passage pour les êtres humains selon le psychologue. Jean Van Hemlrijck pense que le stress de la rentrée est lié à la combinaison nécessaire de plusieurs emplois du temps et à la rupture avec l’insouciance des vacances. Une autre raison selon lui serait la séparation entre enfant et parents lors de la rentrée, les enfants ont particulièrement du mal avec le concept de séparation.

De plus, cette année la météo estivale en Belgique et les mesures COVID ont eu un impact particulièrement négatif sur le plan psychologique de tout à chacun selon le professionnel de santé. Vous pouvez ajouter à cela une tendance à trop remplir son emploi du temps et à courir dans tous les sens, ce qui épuise notre corps. Ce que le psychologue décrit comme une crainte dépressive qui peut provoquer à la longue une dépression.

Pour essayer de résoudre le problème, et éviter de tenir des promesses intenables sur la longueur, Jean Van Hemelrijck conseille de prendre un temps pour se reposer et faire des activités dites « inutiles » sans aucune forme d’obligation, cela permettrait de se reconnecter à son environnement.

Le psychologue défend le concept d’insouciance : « hors du temps hors de l’espace, au contact des choses et des gens qu’on aime, on se sentirait voler. »