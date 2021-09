Collision entre une voiture et une moto à Dinant: trois blessés dont deux graves

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une collision survenue vendredi matin entre une voiture et une moto rue du Père Pire, à Dinant, indique la zone Dinaphi.



Deux ambulances de Dinant et une d'Yvoir, le SMUR de Dinant et l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne se sont rendus sur place. "Les deux personnes grièvement blessées se trouvaient sur la moto", précise-t-on à la zone Dinaphi.