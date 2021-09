Le plus haut simulateur de chute libre d'Europe inauguré à Arlon

(Belga) La plus haute soufflerie de simulation de chute libre d'Europe, baptisée Luxfly, a été officiellement inaugurée vendredi à Sterpenich (Arlon). Les installations sont situées en bordure de l'autoroute E411 à proximité directe de la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Luxfly reproduit en intérieur les sensations de chute libre, comme lors d'un saut en parachute, grâce à une soufflerie alimentant en air un tube en verre. Ce simulateur est caractérisé par un flux d'air ascendant pouvant atteindre 360 km/h, une chambre de vol de 35 mètres et un tube vitré de 8 mètres. La soufflerie compte quatre moteurs d'une puissance de 400 kW mais pour une intensité sonore limitée à 55 décibels. Derrière Luxfly: un couple de passionnés de parachutisme, Steve et Magali Braff, qui développent des simulateurs avec leur société Starfly. Les initiateurs avaient déjà ouvert, voici quelques années, un premier simulateur à Charleroi, qu'ils ont depuis remis. "Nous cherchions un endroit central en Europe et facile d'accès pour en installer un nouveau", explique Magali Braff. "Nous avons pris contact avec l'intercommunale Idelux et avons marqué notre intérêt pour cet endroit". Luxfly a accueilli ses premiers visiteurs en juillet 2020, mais a dû fermer ses portes en octobre en raison des restrictions sanitaires dans la lutte contre le coronavirus, avant même l'inauguration du site. Désormais ouverte, la soufflerie accueille le grand public toute l'année dès l'âge de 4 ans (une formation étant proposée lors des visites) ainsi que les athlètes de cette discipline de chute libre en simulateur pour des démonstrations ou des compétitions. Les propriétaires du site tablent sur quelque 100.000 visiteurs par an. La soufflerie est également accessible aux personnes à mobilité réduite. (Belga)