Le pass sanitaire s'invite aux événements de Bozar, hors expositions

(Belga) Pour assister à un concert, une conférence, une projection de film ou encore un débat au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar), il faudra se munir, dès la fin du mois, d'un précieux sésame: le Covid Safe Ticket (CST), a indiqué vendredi l'institution, qui se réjouit de bientôt pouvoir reprendre ses activités à pleine capacité. La mesure ne vaut pas pour les expositions, pour lesquelles le port du masque et la distanciation restent de mise.

Le concert du Belgian National Orchestra, avec Hermus & Diricq, ouvrira la marche le 24 septembre. Les visiteurs et visiteuses seront invités à se rendre à l'entrée (A, B, C, ou D) indiquée sur leur ticket. Là, le personnel contrôlera le Covid Save Ticket ainsi qu'une preuve d'identité pour chaque spectateur âgé de 12 ans ou plus, en même temps que les billets pour assister à l'événement Bozar. Lors des déplacements dans le bâtiment, le port du masque et les mesures de distanciation sociale resteront d'application jusqu'au point de contrôle, précise Bozar. Une fois passé ce point, masque et distanciation ne seront plus requis. Le siège numéroté attribué reste valable, ajoute l'organisation. Si des spectateurs ou spectatrices possèdent un billet valide pour un événement de Bozar mais pas de CST, ils peuvent demander le remboursement de leur place via un formulaire en ligne, disponible sur le site de Bozar, au moins cinq jours avant l'événement. Bozar précise en outre que les portes et fenêtres de ses salles pourront être ouvertes, même pendant la représentation, afin de faciliter la circulation de l'air. "Nous sommes conscients que cette mesure préventive peut perturber partiellement l'expérience et nous remercions notre public pour sa compréhension", conclut l'institution culturelle. Le taux de vaccination plus faible dans la capitale par rapport aux autres Régions et les indicateurs relatifs à l'évolution de l'épidémie de coronavirus inquiètent les autorités bruxelloises. Jeudi midi, le gouvernement bruxellois a approuvé l'avant-projet d'ordonnance visant à étendre l'utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dès le 1er octobre. Cette extension concerne notamment les établissements du secteur culturel, ainsi que les discothèques, restaurants et cafés à l'exception des terrasses, ou encore les événements à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur. (Belga)