Crise des sous-marins: Paris rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie

(Belga) La France a rappelé pour consultations ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie, une première dans l'Histoire, après l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra débouchant sur l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"A la demande du Président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les Etats-Unis", a-t-il déclaré dans un communiqué. C'est la première fois qu'une telle décision est prise vis-à-vis de ces deux pays, notamment les Etats-Unis, alliés historiques de la France depuis leur guerre d'indépendance. Depuis l'annonce mercredi de ce partenariat sécuritaire, baptisé Aukus, et l'annulation par l'Australie du contrat prévoyant la fourniture d'une douzaine de sous-marins conventionnels pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, la France ne décolère pas à l'encontre des Etats-Unis et de l'Australie. Jean-Yves Le Drian a dénoncé jeudi un "coup dans le dos" de l'Australie, et une décision "brutale" du président américain Joe Biden. La France a également annulé une soirée de gala prévue vendredi soir pour commémorer l'anniversaire de la bataille de Chesapeake Bay, décisive dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781. (Belga)