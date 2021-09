Télévie: Alison émeut l'équipe de Bel RTL avec un discours MAGNIFIQUE destiné à sa maman atteinte d'un cancer (vidéo)

La 33e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, s'achève ce samedi soir. Toute la matinée, de 9h à 13h, le Télévie reste fidèle à son histoire avec la mise aux enchères des légendaires Disques d'Or sur Bel RTL et RTL TVI. Avec aux commandes, un Christian De Paepe plus déterminé que jamais à faire de 2021 une année exceptionnelle de générosité et d'émotion !

Le compteur a été déclenché vendredi soir à 19h. Vos dons au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer sont précieux pour faire grimper ce compteur. La traditionnelle vente aux enchères des disques d'or a démarré dès 9 heures sur Bel RTL ce samedi, jour de clôture du Télévie. Celui de Johnny Hallyday, pour son album "Rester Vivant", a été adjugé à... 251.800 euros! Si ce n'est pas un record, la somme est très belle.

La généreuse donatrice est Alison. Elle a mis en commun sa cagnotte avec son ami François qui avait déjà offert une somme plus qu'importante l'an dernier lors de la vente aux enchères des disques d'or puisqu'il avait battu tous les records en offrant 400.000 euros pour "Brol" d'Angèle. Si habituellement François prononce un discours émouvant avant d'annoncer la somme de son don, aujourd'hui, il a tenu à laisser la parole à Alison, explique-t-il: "J'ai toujours exprimé ma reconnaissance et mon admiration pour les héros et héroïnes en blouse blanche qui sont toujours à pour soigner et sauver des vies. Et le numéro 2, Alison, est l'une de ces héroïnes. Et elle a un message à faire passer aujourd'hui".

Après son discours magnifique qui a ému aux larmes les animateurs de Bel RTL, Alison a annoncé offrir 251.800 euros pour le disque d'or de Johnny. Une cagnotte commune avec son ami François. Cette histoire touchante a même fait réagir Laeticia Hallyday, qui a été très émue par cette histoire. Contactée par notre journaliste Amélie Schildt, Laeticia Hallyday s’est dite très touchée. "Ça me donne les larmes aux yeux. C’est une histoire très émouvante", a-t-elle confié.

LE MESSAGE D'ALISON

"Il fut un temps où je souriais, je m'amusais, je profitais de la vie. Après 4 années d'études, j'étais devenue infirmière, le plus beau métier du monde, celui que j'avais choisi, ma passion. C'était le 24 juin 2018, j'étais heureuse, tu étais heureuse. Après avoir profité de mes dernières vacances d'été, je me suis lancée dans la vie active. Puis est arrivé ce jour, à peine un mois plus tard, le 11 octobre 2018, cette date que je n'oublierai jamais, où je savais que notre vie allait changer, où tout s'est écroulé. C'est tellement injuste, pourquoi ça t'arrive à toi maman, toi qui a déjà tellement souffert dans le passé. Tu es tellement merveilleuse, une 'mèreveilleuse'.

Tu nous as tellement donné. Le malheur, la peur et la souffrance devraient être bannis de nos vies. Et pourtant, j'ai peur maman. J'ai peur pour toi, peur de ce qui pourrait t'arriver. Du haut de mes 26 ans, j'ai peur de me retrouver sans toi à mes côtés. J'ai encore tellement besoin de toi. J'aimerais tant avoir la chance de vieillir, ou plutôt de grandir à tes côtés. Tu as encore tellement de choses à m'apprendre. Tu n'es pas seulement mon modèle, tu es mon pilier. Tu es et resteras la plus belle chose qui me soit arrivée. Cela fait 3 ans bientôt que j'ai préféré mettre ma vie de côté pour profiter de chaque instant, de chaque minute avec toi. M'occuper de toi comme tu t'es occupée de moi.

Une maman on en a qu'une et il ne faut pas gâcher les moments précieux que l'on a avec elle. Surtout quand on a une maman aussi extraordinaire que toi. J'ai choisi de mettre ma vie sociale et aussi amoureuse de côté, de travailler à mi-temps, d'avoir, dès lors, moins de ressources. Mais tu ne dois pas t'en vouloir maman. Je suis la seule responsable de mes choix. Je ne les regrette pas, bien au contraire. Si on me laissait la chance de te garder encore des années, je prendrais exactement la même décision. Je sacrifierai ma vie entière si on me laissait l'occasion. Quand on y pense, je ne me prive pas de ma vie maman, puisque ma vie, c'est toi. Je ne fais que mon travail de fille, en tout cas j'essaye de le faire au mieux.

Tu es une battante maman, une guerrière, une super-héroïne... tu as bien plus de force que moi. Il en faut de la force pour faire face à ce combat, la chimio, la souffrance, les douleurs, la radiothérapie, les chocs septiques, tu as survécu à tout ça avec un courage indéfinissable. Tu es passée par tous les traitements possibles... même les médecins t'ont demandé à plusieurs reprises d'arrêter tout. Tu as toujours refusé, tu voulais te battre pour nous, tes 3 filles. Je suis tellement fière de toi maman.

A l'heure actuelle, tu as arrêté le traitement. Pas par choix, mais parce qu'il ne fonctionne plus. Je ne perds pas espoir maman, tu es passée à côté de tant de choses. La recherche continue d'avancer. Tu étais parfois seule à l'hôpital, tu n'avais droit qu'à 1h de visite pendant cette vilaine crise du covid. Beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir faire la fête et la faisait quand même. Pendant ce temps, moi j'étais seule à la maison, avec mes angoisses et ce sentiment de t'abandonner là-bas sans savoir si tu allais revenir. Le principal à présent maman, c'est de te faire plaisir, de profiter du temps qu'il nous reste ensemble. J'aimerais tellement que tu sois présente à mon mariage, à la naissance de mes enfants si un jour j'ai la chance de connaître tout ça.

Je tiens à remercier les chercheurs, les équipes du Télévie, les bénévoles, les animateurs, les journalistes. C'est en partie grâce à vous que maman est toujours à mes côtés. Du fond du coeur je vous remercie. Mais le combat n'est pas gagné, il faut le poursuivre, on peut tous un jour être confronté à ça. On est tous concerné, alors il faut donner pour la recherche et faire gagner la vie. Chaque année, je faisais mon don de 50 euros. La crise du covid m'a poussée à réaliser quelque chose de plus gros car je sais à quel point cela va être difficile de récolter de l'argent cette année. Je tiens à faire un don, et même s'il ne servira pas à maman, je sais qu'il pourrait aider bien d'autres personnes. Il faut être solidaire.

Depuis le dernier Télévie, et malgré mon travail à mi-temps, j'ai décidé que chaque mois j'allais économiser la somme de 150 euros afin d'arriver à un total de 1.800 euros que j'ajoute à la cagnotte de François et ses amis, que je remercie du fond du coeur. Le choix de ce disque n'est pas anodin maman, il s'agit de Johnny, ton idole depuis toujours. François nous fait l'honneur de t'offrir ce disque. Regarde bien le titre maman, (ndlr, "Rester Vivant") Johnny de là-haut te fait sûrement passer un message.

Maman, je sais que tu es en train de m'écouter dans la pièce à côté, et tu es sûrement en train de pleurer comme une madeleine, mais je voulais simplement te dire devant des milliers de personnes que tu es et resteras la plus formidable des mamans. Et que je t'aime plus que tout au monde. Johnny est ton idole, toi tu es la mienne."

Cette 33e édition du Télévie est parrainée par l'acteur et chanteur français Julien Doré. L'an dernier, la campagne avait permis de récolter 10,5 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.

Comment faire un don?

Pour joindre le centre de promesses qui sera ouvert toute la semaine de 8h à 21h, il suffit de composer le numéro gratuit 0800/98 800.

Il est également possible de réaliser une promesse de don sur le site "Televie.be".

Ou par sms: faites le 8000 puis encodez votre numéro de compte, puis un espace, puis le montant choisi. Une déduction fiscale est possible à partir de 40€ de don.

Rappelons que la moitié des fonds de la recherche contre le cancer en Belgique francophone proviennent du Télévie. 209.545.154 euros récoltés et donnés à la recherche depuis 1989. Plus de 200 chercheurs sont financés par le Télévie. Chaque année, 70.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer.